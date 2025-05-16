Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о шайбе Свечникова: «Это моя ошибка»

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон прокомментировал пропущенную от нападающего Андрея Свечникова шайбу в пятом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:3).

«Я потерял его из виду. Моя задача — найти обзор и видеть шайбу, но он как-то протолкнул ее сквозь. Это ужасный гол, чтобы завершить сезон, и я должен принять это на себя. Я взрослый человек. Это моя ошибка, и я могу играть лучше», — приводит слова Томпсона пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» уступили в серии со счетом 1-4 и вылетели из Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).