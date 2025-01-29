Томпсон и Петерка повторили клубный рекорд «Баффало» 17-летней давности

Нападающие «Баффало» Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка оформили по хет-трику в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (7:2).

Таким образом американский и немецкий форварды повторили редкое достижение «Сэйбрз» 17-летней давности.

В последний раз двое игроков команды забивали по три гола за один матч в январе 2008 года, когда Дерек Рой и Дрю Стэффорд оформили по хет-трику по ходу встречи с «Атлантой» (10:1).

В нынешнем сезоне 27-летний Томпсон набрал 44 (25+19) очка в 45 матчах. На счету 23-летнего Петерки 39 (14+25) очков за 48 встреч.