Томаш Гертл вышел на пятое место по победным шайбам в истории «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:4).

Форвард в 39-й раз стал автором победного гола за все время выступлений за «Сан-Хосе». Чех сравнялся по этому показателю с Джонатаном Чичу и теперь делит с ним пятое место.

Рекорд по числу победных шайб в истории «Сан-Хосе» принадлежит Патрику Марло (117). Второе место занимает Джо Павелски (72), на третьей строчке — Логан Кутюр (59), четвертым идет Джо Торнтон (46).