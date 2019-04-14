Том Уилсон: "С передач Овечкина надо забивать. Иначе он расстроится"

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон после второго матча первого раунда Кубка Стэнли против "Каролины" (4:3 ОТ) отметил, что не имеет права не забивать голы после передач Александра Овечкина. В сегодняшней игре россиян записал на свой счет два ассиста, один из них - на Уилсона.

- В этом сезоне он сделал несколько хороших передач на меня, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Уилсона. - Если он это делает, то вы не можете не забить. Потому что если не получится, он может быть расстроен - у Овечкина ведь всегда хороший бросок.