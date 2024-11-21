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Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин говорит, что скоро вернется»

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон заявил, что капитан команды Александр Овечкин намерен в скором времени вернуться на лед.

«Настроение по-прежнему хорошее. Овечкин в хорошем расположении духа и говорит, что скоро вернется», — цитирует Уилсона The Hockey News.

«Вашингтон» на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). У него диагностировали повреждение голени.

В нынешнем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Каролина 18 14 4 28
2 Вашингтон 18 13 5 27
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 20 8 12 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Баффало 19 9 10 19
5 Бостон 20 8 12 19
6 Оттава 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 20 6 14 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 11 8 24
2 Калгари 19 10 9 23
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 20 10 10 21
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