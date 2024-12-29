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Форвард «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина рок-звездой

Даниил Аршавский
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал возвращение на лед российского капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

В концовке встречи 39-летний форвард забил свой первый гол с момента возвращения на лед, поразив пустые ворота «Торонто».

«Когда Овечкин выходит на лед, люди перелезают друг через друга, чтобы снять с ним видео. Он настоящая рок-звезда, мы рады, что он с нами. Здорово снова видеть его в строю», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

На счету Овечкина 869 голов за карьеру в НХЛ, до достижения рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 25 шайб.

Источник: NHL
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«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
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2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
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5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
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3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 35 17 18 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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