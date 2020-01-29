Том Уилсон: «Никто не сравнится с Овечкиным. Даже в будущем»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Ранее он вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

— Пожалуй, его можно считать одним из величайших хоккеистов всех времен. Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как он творит историю, — приводит слова Уилсона российская версия официального сайта НХЛ — Такое впечатление, что он в каждой игре устанавливает какое-то достижение. Таких, как он, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем. Поэтому мы счастливы, что являемся свидетелями того, как развивается его карьера, как он доминирует в лиге.