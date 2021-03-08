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Том Уилсон не будет подавать апелляцию на дисквалификацию на 7 матчей

14:07
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не будет подавать апелляцию на решение дисциплинарного комитета НХЛ, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Форвард дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата против «Бостона».

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, 26-летний форвард столичной команды потеряет 311,8 тысячи долларов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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