Том Уилсон не будет подавать апелляцию на дисквалификацию на 7 матчей

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не будет подавать апелляцию на решение дисциплинарного комитета НХЛ, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Форвард дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата против «Бостона».

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, 26-летний форвард столичной команды потеряет 311,8 тысячи долларов.