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Сегодня, 03:05

Уилсон: «Когда нет Овечкина, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Том Уилсон (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина. Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных.

«Овечкин — наш капитан. Он ведет нас за собой каждый вечер и является суперзвездой, которая несет на себе груз ответственности уже много лет, так что, когда его нет, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил», — цитирует Washington Post Уилсона.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
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1 Флорида 19 12 7 25
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4 Бостон 20 8 12 19
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6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
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8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
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