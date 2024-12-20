Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:50

Главный тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин не сыграет до паузы в НХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в официальных матчах до рождественской паузы в НХЛ. Об этом сообщил журналист официального сайта лиги Том Гулитти со ссылкой на главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты.

В ближайшей игре «Вашингтон» встретится с «Каролиной» в ночь на 21 декабря в 3:00 по московскому времени.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате. Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

Источник: X
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
ЕС планировал наложить санкции на два клуба РПЛ
Путин наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Представитель Овечкина сообщил, что хоккеист не примет участия в ближайших матчах «Вашингтона»
Главный тренер «Вашингтона» сообщил, что Овечкин может сыграть до паузы в НХЛ
Овечкин продолжает тренироваться в бесконтактном свитере после травмы
Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед
Карбери — о возвращении Овечкина: «Он уже на финишной прямой»
Инсайдер НХЛ уверен, что Овечкин может сыграть до паузы на Рождество
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Представитель Овечкина сообщил, что хоккеист не примет участия в ближайших матчах «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
Результаты / календарь
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 3 : 1
20.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 2
20.12 03:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 7
20.12 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 5 ОТ
20.12 04:30
Чикаго – Сиэтл
 3 : 1
20.12 05:00
Эдмонтон – Бостон
 3 : 2 ОТ
20.12 05:00
Калгари – Оттава
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Ванкувер
 3 : 1
20.12 06:30
Сан-Хосе – Колорадо
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости