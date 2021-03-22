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Толванен, Петерсен и Гурде — звезды дня в НХЛ

10:23
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Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Нэшвилла» Эли Толванен, информирует сайт лиги. 21-летний финн набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (4:3 Б).

Второй звездой стал вратарь «Лос-Анджелеса» Кэл Петерсен, отразивший 41 бросок из 42 в матче с «Вегасом» (3:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй» Янни Гурде, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Флориды» (5:3).

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