Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Нэшвилла» Эли Толванен, информирует сайт лиги. 21-летний финн набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (4:3 Б).

Второй звездой стал вратарь «Лос-Анджелеса» Кэл Петерсен, отразивший 41 бросок из 42 в матче с «Вегасом» (3:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй» Янни Гурде, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Флориды» (5:3).