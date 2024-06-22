Только один раз в истории НХЛ команда взяла Кубок Стэнли, отыгравшись в финальной серии с 0-3

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

«Ойлерз» отыгрались с 0-3 в серии и сравняли счет. Единственный раз при таком раскладе команда стала обладателем Кубка Стэнли в 1942 году: тогда «Торонто» отыгрался с 0-3 в серии с «Детройтом» и стал чемпионом.

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.