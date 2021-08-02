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«Только не смейтесь». Малкин выложил архивное фото

18:07
Евгений Малкин. Фото Instagram
Евгений Малкин. Фото Instagram
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выложил новый пост в Instagram. Он показал свою детскую фотографию.

«Только не смейтесь», — в шутку попросил хоккеист.

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

Малкину в 2004 году он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года.

Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

В составе «Металлурга» из Магнитогорска Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.

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Иван Шитик все материалы автора

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