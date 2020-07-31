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«Только игра покажет, кто в форме, а кто нет». Панарин готовится к возобновлению сезона в НХЛ

04:51
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что двусторонки на тренировках не сравнятся с реальными матчами. 1 августа сезон в НХЛ возобновится в виде плей-офф.

— Сейчас у всех все ровно, — цитируют «Известия» Панарина. — Да, у сильнейших больше шансов победить. Но ситуация такая, что только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, все четко. А сколько мы не играли... Двусторонка — это не то. Силовые приемы другие, скорости тоже не те, без давления. Вот сейчас выскочим [на лед] и посмотрим, что будет происходить.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1042052/aleksei-fomin-alena-grebenkova/dokatitsia-do-finisha-kak-nkhl-budet-doigryvat-sezon-v-pandemiiu

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