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«Только Бог спасает больше, чем Василевский». Российского голкипера отметила церковь во Флориде

03:31
История в Instagram Андрея Василевского. Фото Instagram Андрей Василевский. Фото Instagram
История в Instagram Андрея Василевского. Фото Instagram
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский опубликовал в историях Instagram фотографию объявления объединенной методистской церкви во Флориде.

В объявлении было написано «Только Бог спасает больше, чем Василевский». Вратарь подписал снимок: «Люблю это».

В четверг, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, а Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф.

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Евгений Козинов все материалы автора

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