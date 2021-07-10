«Только Бог спасает больше, чем Василевский». Российского голкипера отметила церковь во Флориде

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский опубликовал в историях Instagram фотографию объявления объединенной методистской церкви во Флориде.

В объявлении было написано «Только Бог спасает больше, чем Василевский». Вратарь подписал снимок: «Люблю это».

В четверг, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, а Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф.