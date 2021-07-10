«Только Бог спасает больше, чем Василевский». Российского голкипера отметила церковь во Флориде
03:31
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский опубликовал в историях Instagram фотографию объявления объединенной методистской церкви во Флориде.
В объявлении было написано «Только Бог спасает больше, чем Василевский». Вратарь подписал снимок: «Люблю это».
В четверг, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, а Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф.
Читайте также
«Девушки любят дрыщей». Молодая звезда UFC летает на частном самолете и разрешает своей девушке изменять ему
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю