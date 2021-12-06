Токкет претендует на пост главного тренера «Филадельфии»

6 декабря «Филадельфия» уволила главного тренера Алена Виньо. Пока исполнябщим обязанности главного тренера команды будет Майк Йео.

«Летчики» уже начали поиски нового тренера. Одним из основных кандидатов называется Рик Токкетт, сообщает журналист Франк Серавалли.

57-летний специалист покинул должность главного тренера «Аризоны» после четырех сезонов работы. При нем команда один раз вышла в плей-офф.

Ранее он работал в «Питтсбурге» на должности ассистента главного тренера и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.