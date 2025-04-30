Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувера»

«Ванкувер» на официальном сайте объявил об уходе Рика Токкета с поста главного тренера команды.

«Спасибо, Ток! Вы вели команду со страстью и целеустремленностью, и мы благодарны за ваш вклад. Желаем вам всего самого наилучшего в вашей следующей главе», — написал официальный аккаунт клуба в соцсети X.

Токкет возглавил «Кэнакс» в середине сезона-2022/23. За первый полный год у руля команды он выиграл 50 матчей и вывел ее в плей-офф. «Ванкувер» был в шаге от выхода в финал Западной конференции.

В сезоне-2024/25 клуб занял 10-е место в конференции и не вышел в плей-офф.