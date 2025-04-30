Хоккей
30 апреля, 02:58

Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рик Токкет.
Фото Global Look Press

«Ванкувер» на официальном сайте объявил об уходе Рика Токкета с поста главного тренера команды.

«Спасибо, Ток! Вы вели команду со страстью и целеустремленностью, и мы благодарны за ваш вклад. Желаем вам всего самого наилучшего в вашей следующей главе», — написал официальный аккаунт клуба в соцсети X.

Токкет возглавил «Кэнакс» в середине сезона-2022/23. За первый полный год у руля команды он выиграл 50 матчей и вывел ее в плей-офф. «Ванкувер» был в шаге от выхода в финал Западной конференции.

В сезоне-2024/25 клуб занял 10-е место в конференции и не вышел в плей-офф.

  • андр

    Физрук на выход.

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ?В?а?н?к?у?в?е?р? Лох — это судьба))) обменявшие Павла Буре недостоны Кубка Стэнли еще 300 лет, пока не покаятся трактористу)))

    30.04.2025

  • spartsmen

    наконец-то

    30.04.2025

  • Yan Rabanin

    Рокировочка? Ванкувер на Питсбург? И Питсбург на Ванкувер?

    30.04.2025

  • Сергей

    Что ж, читалось... В этом сезоне команда деградировала и тренер явноне контролировал раздевалку , где были постоянные конфликты между игроками..

    30.04.2025

