Токкет — об аплодисментах болельщиков после вылета «Филадельфии»: «Мы вернули клуб на карту»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет прокомментировал поддержку болельщиков после домашнего поражения от «Каролины» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Несмотря на поражение и вылет из плей-офф, фанаты долго аплодировали команде после финальной сирены. «Филадельфия» впервые с 2020 года вышла в плей-офф и в первом раунде обыграла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии.

«Думаю, это потрясающе. Я очень хотел поблагодарить болельщиков за это. Было невероятно слышать, как они поддерживают команду, скандируют «Вперед ‚Флайерс‘». Возможно, мы снова вернули наш клуб на карту», — приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ.

Тренер отметил, что такая поддержка особенно важна для молодых игроков команды.

«Для ребят это очень важно. Они должны понять этим летом, что за ними стоят такие болельщики. Мы почувствовали, что нужно, чтобы выйти на новый уровень. Я действительно благодарен фанатам, это было прекрасно», — добавил специалист.

Также Токкет заявил, что хоккеисты должны гордиться тем, чего команда добилась в нынешнем сезоне.

«Игроки должны гордиться тем, что сделали, и понимать, что потребуется, чтобы достичь тех целей, к которым мы идем», — отметил тренер.

«Каролина» выиграла серию второго раунда со счетом 4-0 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Баффало Сейбрз» — «Монреаль Канадиенс».

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