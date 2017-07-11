Токкет - новый главный тренер "Аризоны"

"Аризона" объявила о назначении на пост главного тренера 53-летнего Рика Токкета. Контракт с наставником рассчитан на 4 года. Последние три года Токкет работал ассистентом главного тренера "Питтсбурга" и выиграл два Кубка Стэнли.

Отметим, что Токкет уже работал в "Аризоне". Он был ассистентом главного тренера Уэйна Гретцки в сезоне-2005/06, а также екоторое время исполнял обязанности главного тренера.

Ранее пост главного тренера "Аризоны" покинул Дэйв Типпет. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в Западной конференции.