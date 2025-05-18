Токкет — о Мичкове: «Для меня привилегия работать с парнем такого высокого уровня»

Новый главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет прокомментировал работу с российским нападающим Матвеем Мичковым.

«Он хочет быть лучшим, и это является хорошим изначальным преимуществом. Для меня привилегия приехать и работать с парнем такого высокого уровня. Болельщики уже полюбили его, и я с нетерпением жду следующих пяти лет нашей совместной работы», — цитирует Токкета Inoprosport.

«Филадельфия» объявила о назначении Токкета на пост 16 мая. Специалист подписал контракт с «Флайерз» на пять лет.