Токкет и Будро претендуют на пост главного тренера «Баффало»

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс ведет поиски нового главного тренера. На эту должность претендуют Рик Токкет и Брюс Будро, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По ходу прошедшего сезона «Клинки» уволили с поста главного тренера Ральфа Крюгера. Исполняющим обязанности был назначен Дон Грэнато.

«Баффало» показал худший результат в регулярном чемпионате сезона-2020/21.