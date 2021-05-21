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Токкет и Будро претендуют на пост главного тренера «Баффало»

16:56
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Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс ведет поиски нового главного тренера. На эту должность претендуют Рик Токкет и Брюс Будро, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По ходу прошедшего сезона «Клинки» уволили с поста главного тренера Ральфа Крюгера. Исполняющим обязанности был назначен Дон Грэнато.

«Баффало» показал худший результат в регулярном чемпионате сезона-2020/21.

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