НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тогда мы идем к вам». Новогодние фото Малкина и Кастеровой

20:59
Теги:

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.

Кастерова предстала перед подписчиками в очках и шапке Санта-Клауса, а Малкин примерил накладную бороду.

«Нет новогоднего настроения? Тогда мы идем к вам», — подписала фото Кастерова, добавив хештег #SantaMadeInChina.

Евгений и Анна воспитывают сына Никиту (родился в 2016-м).

В текущем сезоне 33-летний Малкин провел 17 игр за «Питтсбург» и набрал 22 (6+16) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир