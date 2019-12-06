«Тогда мы идем к вам». Новогодние фото Малкина и Кастеровой

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.

Кастерова предстала перед подписчиками в очках и шапке Санта-Клауса, а Малкин примерил накладную бороду.

«Нет новогоднего настроения? Тогда мы идем к вам», — подписала фото Кастерова, добавив хештег #SantaMadeInChina.

Евгений и Анна воспитывают сына Никиту (родился в 2016-м).

В текущем сезоне 33-летний Малкин провел 17 игр за «Питтсбург» и набрал 22 (6+16) очков.