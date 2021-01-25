Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли назван первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В четырех матчах форвард набрал 8 (5+3) очков и помог «Канадиенс» стать второй командой в истории НХЛ, которая набрала очки в первых шести играх сезона на выезде.

Второй звездой недели назван Джо Павелски из «Далласа». Фоврард отметился 7 (3+4) очками в двух стартовых играх «Старз» против «Нэшвилла».

Третьей звездой назван вратарь «Анахайма» Джон Гибсон. Голкипер отразил в трех играх 95 бросков из 99, пропуская в среднем 1,33 гола при 96 процентах отраженных бросков и одном сухом матче.