Тодд Рирден: "Завтра врачи обследуют Ти Джея Оши. Это чувствительная потеря, ведь он один из лучших игроков лиги"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден рассказал о травме форварда Ти Джея Оши. Игрок олучил травму после столкновения с нападающим "Каролины" Уорреном Фегеле и пропустит ближайшие матчи.

– Завтра мы сможем сообщить вам больше информации относительно графика его восстановления, – приводит официальный сайт НХЛ слова Рирдена. – Пусть врачи обследуют его. Оши – один из лучших игроков лиги. Это касается не только его игры, но и человеческих качеств, на него равняются. Это чувствительная потеря. Но мы уже играли без него в этом сезоне, и тогда смогли прибавить другие ребята

Нужно, чтобы это случилось и на этот раз. В прошлом сезоне мы провели четыре матча плей-оффбез Никласа Бекстрема. В команде нашлись игроки, которые заиграли на более высоком уровне. Это часть хоккея в плей-офф.

По информации издания, департамент по безопасности игроков НХЛ внимательно изучит эпизод. Фегеле получил двухминутный штраф за нарушение. Счет в серии равный - 2-2. Следующая игра пройдет в Вашингтоне 21 апреля.

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