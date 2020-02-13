Тодд Рирден: «Только подумайте, какое давление на Овечкина, а он все-таки человек»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден считает, что на игре капитана команды Александра Овечкина сказывается давление. Ему осталось два гола до рубежа в 700 шайб в НХЛ.

— Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол, — приводит слова Рирдена российская версия официального сайта НХЛ. — Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Все это замечательно. Это идет на пользу хоккею. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает.