Тодд Рирден: «Самсонов великолепно сыграл»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден остался доволен игрой российского голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:1). Он отразил 25 из 26 бросков по своим воротам в игре, когторая стала для него дебютной в североамериканской лиге.

— Думаю, что Илья великолепно сыграл, — цитирует пресс-служба лиги Рирдена. — Я не удивлен, он уверенно выглядел в этом году, когда вернулся. Он выглядел очень хладнокровно. Плохой рикошет привел к голу в его ворота, в остальном Самсонов был надежен. Это была отличная дебютная игра.

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