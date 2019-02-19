11:34 | Хоккей — НХЛ

Тодд Рирден: "Овечкин хочет повторить празднования победы в Кубке Стэнли"

Обсудить
1

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден намекнул, что команда и, в частности, ее капитан Александр Овечкин, настроены на завоевание второго Кубка Стэнли подряд. 

 
Воскресенье. Александр ОВЕЧКИН (в центре) с наполненным черной икрой Кубком Стэнли. Вместе с ним позировали Евгений КУЗНЕЦОВ (справа), Дмитрий ОРЛОВ и другие гости.Невероятный праздник Овечкина. Он наполнил Кубок Стэнли черной икрой!

Российский форвард очень эмоционально отпраздновал победу в Кубке Стэнли в 2018 году, совершив с трофеем несколько экстравагантных поступков. Венцом стало наполнение кубка черной икрой.

- Думаю, ему действительно понравилась та часть с празднованиями, и он сказал: "Я хочу это повторить", - цитирует официальный сайт НХЛ Реердена.

Сегодня "Кэпиталз" победили "Лос-Анджелес" в регулярном чемпионате НХЛ (3:2), Овечкин оформил дубль.

Загрузка...
Материалы других СМИ