07:47 | Хоккей — НХЛ

Тодд Рирден: "Оши не поможет "Вашингтону" в ближайших матчах из-за травмы"

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Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши получил травму после столкновения с нападающим "Каролины" Уорреном Фегеле и пропустит ближайшие матчи. Об этом сообщил главный тренер "Кэпиталз" Тодд Рирден.

- Оши был беззащитным и находился довольно далеко от борта. Это очень опасная игра, - цитирует специалиста The Washington Post. - Он пропустит некоторое время. В ближайших матчах он не сыграет.

По информации издания, департамент по безопасности игроков НХЛ внимательно изучит эпизод. Фегеле получил двухминутный штраф за нарушение. Счет в серии равный - 2-2. Следующая игра пройдет в Вашингтоне 21 апреля.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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