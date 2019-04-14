Тодд Рирден: "Орпик давно играет в Кубке Стэнли, а опыт в плей-офф - вещь бесценная"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден отметил, что ценит опыт защитника Брукса Орпика. Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против "Каролины" 39-летний игрок забросил победную шайбу в овертайме.

- Орпик давно играет в Кубке Стэнли, а опыт в плей-офф - вещь бесценная. Я провел в НХЛ десять лет, и все время работал с ним, - приводит пресс-служба НХЛ слова Рирдена. - Представляю, что такое играть против Орпика в плей-офф.

Орпик стал самым возрастным защитником, когда-либо забивавшим гол в Кубке Стэнли.