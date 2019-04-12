Тодд Рирден о вызове Самсонова на плей-офф: "Это стандартная практика"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден прокомментировал вызов в команду из АХЛ российского голкипера Ильи Самсонова на первый раунд плей-офф. Россиянин будет третьим вратарем команды.

- Это стандартная практика, чтобы у нас был третий вратарь на случай разных ситуаций, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Он будет с нами в первой и второй игре, а там посмотрим.

Команда Самсонова "Херши Беарс" уже пробилась в плей-офф АХЛ, где регулярный чемпионат закончится в ближайшее воскресенье. "Вашингтон" встретится с "Каролиной" в первом раунде плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел 36 матчей в АХЛ в составе "Херши Беарс", в которых пропустил 98 шайб.

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