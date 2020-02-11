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Тодд Рирден — о Самсонове: «Будут времена, когда ничего не получится»

07:22
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче с «Айлендерс» (3:5). Россиянин отразил 15 из 20 бросков и был заменен на Брэйдена Холтби.

— Это был год постоянного прогресса для него, — приводит слова Рирдена в своем Twitter журналист Том Гулитти. — Очевидно, что мы видели все эти взлеты. Это не действительность. Будут времена, когда ничего не получится. Эти голы были нашими ошибками, а не сэйвами, которые он должен был совершить.

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