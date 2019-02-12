Тодд Рирден: "Кузнецов играет на элитном уровне"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден доволен уровнем игры, который показывает Евгений Кузнецов. Россиянин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (6:4).

– Кузнецов явно играет на элитном уровне. Он делает по-настоящему хорошие вещи, – цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена. – Мы хотели показать качественный хоккей. Было важно сыграть хорошо дома, чтобы набрать побольше очков. Получилось не идеально, но мы добыли очки перед выездом.