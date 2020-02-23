Тодд Рирден: «700-й гол Овечкина был вопросом времени»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал 700-й гол форварда команды Александра Овечкина в НХЛ. Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3).

— Понятно, что этот гол был лишь вопросом времени, но он был таким важным для нашей команды в тот момент, — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ. — Лично присутствовать на таком событии, и вообще пройти вместе с этим игроком совместный путь длиною в шесть лет считаю своей огромной удачей. Алекс — настоящая суперзвезда и безусловно лучший снайпер, которого я когда-либо видел. И который сегодня вновь сотворил историю. Всем нам, кто живет в колумбийском дистрикте, невероятно повезло столько лет видеть этого игрока в 41-м домашнем матче в году.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — счет стал 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.