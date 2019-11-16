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Тодд Рейрден: «Вашингтон» не был достаточно острым"

09:23

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рейрден прокомментировал поражение от «Монреаля» в регулярном чемпионате НХЛ (2:5).

— Мы в конце начали давить, но не были достаточно острыми, — цитирует официальный сайт НХЛ Рейрдена. — По большей части мы в этом сезоне достаточно уверены в себе, но в этой игре дела пошли не очень. Нам нужно провесть небольшие изменения перед завтрашней игрой и лучше подготовиться к великолепной команде «Бостон».

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