Тодд Маклеллан: «Ситуация с Ковальчуком сложная для всех»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком. Россиянин ранее был отстранен от игр команды, но имеет право тренироваться с коллективом.

— Ситуация с Ковальчуком сложная для всех, — приводит слова Маклеллана LA Kings Insider — Могу сказать, что это выдающийся игрок. И эта ситуация никак не связана с его человеческими качествами, трудолюбием или чем-то подобным. Он работает усердно наравне с остальными. Повторюсь, это сложный период, но мы справимся с этим.

36-летний Ковальчук в этом сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 10».

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