Тодд Маклеллан: «Прохоркин немного нерешителен»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан оценил игру российского нападающего Николая Прохоркина в предсезонных матчах. В матче с «Анахаймом» (0:2) форвард провел на льду 14 минут 29 секунд и заработал показатель полезности «-1».

— У меня талантливый игрок с определенными навыками, — цитирует Маклеллана LA Kings Insider. - Он умеет завершать атаки, но все дело в темпе игры. Он не привык к маленьким площадкам, а здесь все быстрее. Полагаю, иногда он начинает думать, а нужно просто играть. Создается впечатление, что он медлит. Я не думаю, что он медленный. Похоже, что он просто немного нерешителен.