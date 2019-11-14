Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал информацию о том, что российского нападающего Илью Ковальчука выведут из состава.

— Хоккей бывает иногда жестоким, — цитирует L.A. Times Sports Маклеллана. — Было много достойных Зала славы игроков, которые должны были сидеть и смотреть игру... Это не очень удобно. Никто не хочет, чтобы игрока выводили из состава.

Илья был сегодня на тренировке и много работал. Думаю, что у него была хорошая тренировка... Думаю, это дает представление о том, как он отреагировал, что является хорошим знаком для всех нас. Завтра примем решение о составе и будем двигаться дальше. Я не знаю, каким будет наш состав завтра.

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