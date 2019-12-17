Тодд Маклеллан: «Не могу сказать о Ковальчуке ни одного плохого слова»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан заявил, что у него нет претензий к нападающему Илье Ковальчуке, с которым клуб расторг контракт.

— Любой, кто захочет в чем-то обвинить Ковальчука, будет неправ, — цитирует Маклеллана LA Kings Insider. — Он прекрасно проявил себя, мне было очень приятно общаться с ним. Думаю, мои слова поддержат и игроки команды.

Он с пониманием отнесся к сложившейся ситуации. Проявил себя настоящим профессиональном: работал на тренировке, общался с партнерами, поддерживал команду.

Не могу сказать о нем ни одного плохого слова. Не знаю, как он проявит себя в другой команде, но могу заверить, что в коллективе появится хороший человек.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков