Точных сроков возобновления сезона в НХЛ нет

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что регулярно общается с профсоюзом игроков, обсуждая сценарии возобновления сезона. Регулярный чемпионат был 12 марта поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса?.

— Очень важно, что в комитет вошли игроки, потому что мы можем получать обратную связь об имеющих для них значение проблемах и способах их решения, а также доносить свое видение вещей, на которые надо обратить внимание, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беттмэна. — Мы общаемся чрезвычайно сплоченно, конструктивно и приветливо. Я не могу быть более довольным проходящим общением.