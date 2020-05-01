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Точных сроков возобновления сезона в НХЛ нет

02:19
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что регулярно общается с профсоюзом игроков, обсуждая сценарии возобновления сезона. Регулярный чемпионат был 12 марта поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса?.

— Очень важно, что в комитет вошли игроки, потому что мы можем получать обратную связь об имеющих для них значение проблемах и способах их решения, а также доносить свое видение вещей, на которые надо обратить внимание, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беттмэна. — Мы общаемся чрезвычайно сплоченно, конструктивно и приветливо. Я не могу быть более довольным проходящим общением.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-pleased-with-restart-scenario-talks/c-316785568

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