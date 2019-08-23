То самое видео с Кузнецовым. Номер отеля и белый порошок

ИИХФ на официальном сайте объявила о временном отстранении нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года. В этот день форвард вышел на лед в составе сборной России на матч за третье место чемпионата мира против Чехии (3:2 Б).

На следующий день после игры в Twitter было опубликовано скандальное видео с Кузнецовым. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед хоккеистом на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Сам Кузнецов заявлял, что ролик был сделан год назад после празднования победы в Кубке Стэнли. Также он утверждал, что никогда не принимал наркотики и готов пройти медэкспертизу.

Позднее оригинальное видео было удалено, в сети существуют только копии.