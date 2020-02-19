«То, что в России родители бьют детей, ненормально для цивилизованного мира». Заявление хоккеиста Задорова

Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» отметил, что никогда в жизни не позволит себе поднять руку на дочь.

— Недавно в сети появилось видео, где тренер из системы «Авангарда» Игорь Николаев бьет ребенка клюшкой по голове. У вас было такое в детстве?

— Видел этот ролик. Лично со мной такого не случалось. У меня был замечательный тренер Сергей Суярков. Лучше задайте этот вопрос Никите Кучерову или Гусеву, что там делал их тренер Курдин. И это было нормально в те времена. Сейчас все-таки 2020 год, и эти методы уже неправильные. То, что у нас в России родители бьют детей, тоже ненормально для цивилизованного мира.

У меня у самого ребенок. Я никогда в жизни не позволю себе поднять руку на свою дочь. Сейчас детям легче все объяснить. Они такие же люди и все понимают. Нужно просто уметь разговаривать, быть психологом. То же самое и для тренера. Ты должен понимать, как мотивировать своих игроков.

К каждому ребенку нужен особый подход. Если бить детей клюшкой по голове, можно просто сломать их характер. Такие люди потом вырастают очень замкнутыми. Такой подход вообще неправильный. (Алена Гребенькова)