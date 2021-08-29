TMZ: Эвандер Кейн обвинил свою жену в домашнем насилии

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн обвинил свою жену Анну в домашнем насилии. Хоккеист получил временный запретительный судебный приказ в отношении супруги, сообщает TMZ.

Согласно документам, Кейн сообщил, что ссоры с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его «7-8 раз кулаком по лицу».

По словам хоккеиста, в октябре 2020 года она снова ударила его по лицу после того, как они поссорились, когда мать Анны была в гостях.

В апреле 2021 года у пары снова произошел конфликт после того, как Анна проверила телефон игрока. По словам форварда, она «начала бесконтрольно бросать вещи» в хоккеиста, после чего ударила его кулаком по голове и лицу.

Кейн также сообщил, что в июле произошел еще один инцидент с насилием. По словам игрока НХЛ, когда он пытался уйти после ссоры, Анна толкнула его, а также потянула за сумку, которую он перекинул через плечо.