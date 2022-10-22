Ткачак стал первым игроком «Флориды» с очками в каждом из пяти стартовых матчей сезона НХЛ

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак отметился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ).

Таким образом, 24-летний американец стал первым игроком «Пантерз», который набрал очки в каждом из пяти стартовых матчах сезона.

В текущем сезоне Ткачак, который летом перешел из «Калгари», набрал 8 (3+5) очков в пяти матчах.