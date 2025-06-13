Ткачак — о поражении от «Эдмонтона»: «Результат отвратительный, но что тут поделаешь?»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал поражение в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:5 ОТ).

«Результат в конце концов отвратительный, но это так. Что тут поделаешь? Команда, которая преодолеет это, восстановится быстрее, отойдет от всего, что было сегодня, получит большее преимущество в субботу. Вот и все», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

«Ойлерз» сравняли счет в серии против «Пантерз» — 2-2. Пятая игра между командами пройдет 15 июня в Эдмонтоне и начнется в 03.00 по московскому времени.