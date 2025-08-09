Ткачак может пропустить несколько месяцев из-за операции

Нападающий «Флориды» Мэтью Ткачак рассказал, что может пропустить значительное время, если это потребуется в связи с операцией.

По словам 27-летнего американца, если решение о хирургическом вмешательстве будет принято, то восстановление займет как минимум 2-3 месяца. Однако решение об операции пока не принято.

«Я все еще надеюсь выйти на лед как можно скорее», — цитирует 27-летнего американца ESPN.

После окончания сезона-2024/25 Ткачак рассказал, что получил разрыв приводящей мышцы и грыжу.

В сезоне-2024/25 нападающий в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 57 (22+35) очков. В плей-офф у него 23 (8+15) очка в 23 матчах.

Вместе с «Флоридой» Ткачак победил в финалах Кубка Стэнли в 2024 и 2025 годах.