тали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня признан нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак, который набрал 3 очка (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Второй звездой стал защитник «Монреаля» Виктор Мете, оформивший дубль в игре с «Бостоном» (5:4).

Третьей звездой дня признан нападающий «Айлендерс» Коул Бардро, который забросил шайбу в матче с «Оттавой» (4:1).

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