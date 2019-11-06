НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ткачак, Мете и Бардро — звезды дня в НХЛ

11:33
Теги:

тали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня признан нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак, который набрал 3 очка (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Второй звездой стал защитник «Монреаля» Виктор Мете, оформивший дубль в игре с «Бостоном» (5:4).

Третьей звездой дня признан нападающий «Айлендерс» Коул Бардро, который забросил шайбу в матче с «Оттавой» (4:1).

НХЛ: регулярный чемпионат, новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир