Ткачак хотел подраться с Кочетковым после нереализованного буллита

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (4:1).

На 56-й минуте «Сенаторз» заработали буллит после того, как вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков выбросил клюшку, чтобы отбить шайбу. На штрафной бросок вышел Брэди Ткачак, однако не смог переиграть Кочеткова, который выбросился форварду в ноги. Ткачак из-за падения врезался в борт, после чего был готов подраться с Кочетковым и был удален на 10 минут за неспортивное поведение.

Кочетков отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи.