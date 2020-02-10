«Типичный Шестеркин». Отличный сэйв российского вратаря

Twitter Rangers on MSG опубликовал видео с сэйвами российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина. На нем видно, как он отражает бросок и добивание Тайлера Тоффоли.

— Типичный Шести, — говорится в сообщении.

«Рейнджерс» выиграли у «Лос-Анджелеса» — 4:1. Шестеркин был признан первой звездой этого матча. Он отразил 42 броска из 43.

Российский вратарь выиграл пять дебютных игр из шести. Ранее подобное удавалось только Кэму Тэлботу.

Первую половину сезона 24-летний Шестеркин провел в АХЛ.