Тимур Билялов: «Сыграть на ноль всегда приятно»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Вратарь оформил шат-аут.

— Сыграть на ноль всегда приятно, но главный результат — победа, это важнее всего, — цитирует Билялова официальный сайт клуба. — Сегодня просто хорошо сыграли и в атаке, и в обороне, спасибо всем ребятам за хорошо проделанную работу.

В меньшинстве сегодня тоже сыграли очень здорово, вообще не давали бросать — даже когда играли вчетвером 5 минут, ребята самоотверженно сыграли, ловили броски на себя. Все молодцы.

Команда помогает мне, я должен помогать команде — хорошо, что поймал, и довели матч до победы с хорошим результатом.

— Вам сегодня вручили тюбетейку лучшего игрока матча. Ожидали, что получите ее?

— На самом деле, много кто заслужил тюбетейку сегодня. Это всегда приятно. Дальше готовимся к ЦСКА — серьёзный матч, надо побеждать.

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