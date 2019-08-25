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Тимо Майер: «Возможно, Торнтон будет дольше играть, чем ходить»

10:59
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Нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер считает, что его партнер по команде Джо Торнтон сможет провести на высоком уровне еще как минимум сезон. В июле Торнтону исполнилось 40 лет.

— Все, кто знаком с Джамбо, думают, что он вернется, — цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Майера. — Он тренируется, ему 40 лет, но он в отличной форме. Я не сомневаюсь, что он вернется. Он будет играть, пока у него есть силы. Возможно, он будет дольше играть, чем ходить. Я очень надеюсь на его возвращение, потому что он очень важен для команды, ребята любят его. И мы все знаем, какой он хоккеист.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/san-jose-sharks-has-difficulties-in-the-offseason-31-in-31/c-308649980

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