Тимо Майер: «Возможно, Торнтон будет дольше играть, чем ходить»

Нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер считает, что его партнер по команде Джо Торнтон сможет провести на высоком уровне еще как минимум сезон. В июле Торнтону исполнилось 40 лет.

— Все, кто знаком с Джамбо, думают, что он вернется, — цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Майера. — Он тренируется, ему 40 лет, но он в отличной форме. Я не сомневаюсь, что он вернется. Он будет играть, пока у него есть силы. Возможно, он будет дольше играть, чем ходить. Я очень надеюсь на его возвращение, потому что он очень важен для команды, ребята любят его. И мы все знаем, какой он хоккеист.